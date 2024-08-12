Сенаторы США: Белый дом не должен ограничивать Украину в ударах вглубь России 3 12.08.2024, 21:02

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Они призвали Байдена думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега от демократов Ричард Блюменталь выступили за то, чтобы администрация президента США сняла для Украины все ограничения использования американского оружия по территории России. Об этом они заявили, прибыв с визитом в Киев, передает корреспондент Liga.net.

Отвечая на вопрос, реально ли американским властям отменить для Украины все ограничения на использование оружия США для ударов вглубь России, Грэм сказал: «Знаете, я позволил бы им [украинцам] оружие таким образом, чтобы это стало реальностью для России».

Сенатор напомнил, что дальнобойная артиллерия помогла Украине перейти в наступление и отбросить Россию. То же должно произойти с истребителями F-16, считает Грэм.

«Ограничения на использование оружия должны быть сняты. Что будет, если россияне продолжат попытки уничтожить Украину? Оружие, которое мы предоставили, должно быть использовано по максимуму для того, чтобы сохранить демократическую Украину от этого вторжения», – высказался американский законодатель.

Подытоживая, Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.

Его коллега из Демократической партии Ричард Блюменталь поддержал вышеизложенное. По его словам, украинские военные не могут воевать с одной рукой за спиной.

«Мы не можем давать им оружие, а потом говорить, что его нельзя использовать в полной мере», – заявил он.

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