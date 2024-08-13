«Они сидели в лесу, пили кофе, а мы въехали «Страйкером» прямо в стол» 13.08.2024, 8:12

10,026

Как ВСУ удалось организовать вторжение в Россию.

Вторжение украинских подразделений в Курскую область оказалось полной неожиданностью для российского командования и частей на местах. Операция с участием разных родов войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сопровождалась новаторским подходом к обеспечению прорыва, который специализирующийся на боевых дронах корреспондент Forbes назвал «электронным блицкригом».

Подразделение Владимира, члена экипажа американского бронированного автомобиля «Страйкер» (Stryker), вошло на территорию России среди бела дня, рассказал он Financial Times, в 13 ч во вторник, 6 августа: «Мы были одними из первых». К удивлению Владимира, его 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не встретила никакого сопротивления. Вскоре экипаж наткнулся на российских солдат, которые «сидели в лесу и пили кофе за столом»:

«А мы «Страйкером» прямо в стол… В первый день мы положили многих из них. Они были не вооружены и не ждали нас».

По словам Владимира, не желая повторять судьбу сослуживцев, «десятки» российских солдат сложили оружие и сдались.

По мере продвижения части ВСУ стали окапываться и ожидать ответного удара со стороны Вооруженных сил РФ. Которого, опять-таки к их удивлению, не последовало. Правда, российские самолеты стали сбрасывать на них планирующие бомбы, также появились ударные беспилотники «Ланцет». Украинцы понесли потери в живой силе и западной технике, но продолжили движение вперед. «Поначалу было тяжеловато, но затем стало легче», – сказал FT другой член экипажа Роман уже на территории Сумской области, куда они отбуксировали подбитый в пятницу «Страйкер».

В операции участвуют подразделения по меньшей мере шести бригад ВСУ, пишет газета со ссылкой на украинских солдат и анализ фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях (на прошлой неделе сообщалось о четырех). В одной бригаде может быть от 1 до 8 тысяч военнослужащих. Задействованы авиация, артиллерия и ракетные системы. Но едва ли не главным элементом стали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны, которые даже научились сбивать российские вертолеты и атаковать беспилотники, чтобы те не мешали движению войск.

«Это, похоже, довольно хорошо скоординированная и спланированная общевойсковая операция, – сказал The New York Times военный аналитик Франц-Штефан Гади из Международного института стратегических исследований. – У ВСУ есть средства РЭБ, которые они развернули, чтобы подавить средства оперативного управления российскими частями. Есть системы ПВО, которые были переброшены в [Курскую область] для прикрытия наступающих. И есть весьма эффективные механизированные формирования, которые продвигаются вперед довольно уверенными темпами».

Похожим образом описывает начало операции Forbes, основываясь на анализе открытых данных и комментариях российских военных блогеров. Была применена относительно новая тактика, которую недавно опробовали в Харьковской области. Выявив основные частоты приграничных сетей радиосвязи и управления российскими дронами ВСУ заглушили их мощными генераторами помех. Оставив российские части без связи и разведывательных дронов, которые могли бы вызвать огонь артиллерии и подкрепление, украинцы под прикрытием выведенных на первую линию средств РЭБ запустили огромное количество своих дронов, которые очистили путь войскам. Те беспрепятственно продвинулись, закрепились на позициях, после чего средства РЭБ снова были выдвинуты вперед, и схема была реализована заново.

Когда войска закрепляются на позициях, их каждую ночь заменяют подошедшие из тыла свежие части, рассказывает The Economist со ссылкой на участников операции. Прорыв оказался настолько эффективным, что ВСУ могли занять уже более 40 населенных пунктов, по оценке проекта Deep State, близкого к Министерству обороны Украины. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину, что украинской армии удалось взять под контроль 28 населенных пунктов и 480 кв. км. По информации же главкома ВСУ Сырского, его войска контролируют уже около 1000 кв. км.

«Русские оказались в полном замешательстве, – говорит Мэтью Сэвилл, директор по военному делу Королевского объединенного института оборонных исследований. – Но держать в России силы любого размера и защищаться от контратак будет сложно, учитывая ограниченные резервы Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com