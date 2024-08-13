«Все коррупционные схемы идут через семейку Лукашенко» 13.08.2024, 16:48

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Зачем понадобилась показательная охота на коррупционеров?

Уровень коррупции в Беларуси достиг невиданных ранее масштабов. За последнее время в шести крупнейших предприятиях Витебской области, занимающихся строительством, были возбуждены дела о хищениях и злоупотреблениях. В Минске за получение взяток под суд попали бывшие топ-менеджеры «Минскэнерго» и «Белэнерготеплосетьстроя». А 20 августа судить за коррупцию будут экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы на эту тему:

«Лукашенко хочет, чтобы даже самые преданные чинуши не кушали лучше, чем его шпиц».

«Таракан якобы борец с коррупцией, но на самом деле он борется с воровством из своего общака. Бюджет Беларуси полностью принадлежи ему».

«Все коррупционные схемы идут через семейку упыря, и борются только с теми, кто хочет организовать поток мимо шкловской твари. Остальные коррупционеры живут и здравствуют и охраняются государством».

«Никогда не голосовал за этих жуликов, и никогда не буду! Они только обогащаются за счет нашего труда!»

«Система Лукашенко изначально строилась из гнилых материалов. Чего сейчас удивляться, что все сгнило?»

«Этих клептократов наказывают в разы меньше, чем за лайк. Выпускают, опять к корыту пристраивают. Это уже лет 20 как практикуется».

«Коррупция есть везде, только в развивающихся странах с ней борются, а у нас она развивается в неконтролируемых масштабах».

«Ну и зачем понадобилась эта показательная охота на коррупционеров? Если всех чинуш и начальников хорошенько потрясти, то белорусы вдруг станут баснословно богатыми».

«Так таких тут 98 процентов, сидят, должности занимают, вот они то страну на колени и ставят».

«Каждый новый коррупционный скандал при режиме Лукашенко напоминает о том, как глубоко проросли корни коррупции в его системе власти. Когда проверят его самого?»

«Сам вертикаль выстроил, сам подкармливал, сам и посадит. Почти как дерево, только наоборот».

«Вот почему у нас бедные люди — все деньги оседают в карманах чиновников! А пенсии 600 рублей. Как прожить?»

«Я устал от этих лживых обещаний и пустых слов! Когда они начнут работать для народа, а не для своих карманов?!»

«Задержания — это хорошо, но нужна прозрачность и независимость судебной системы, чтобы коррупционеры действительно получали наказание?»

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