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ВСУ могли взять в плен группу сотрудников ФСИН РФ

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  • 13.08.2024, 17:05
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ВСУ могли взять в плен группу сотрудников ФСИН РФ

Недалеко от российского Льгова.

Вооруженные силы Украины могли взять в плен сотрудников ФСИН РФ недалеко от города Льгов Курской области, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Публикация сопровождается видео, на котором запечатлены украинские военнослужащие, а также несколько лежащих на земле человек в военной форме. Какие-либо другие подробности канал не приводит. 

В Льгове находится исправительная колония общего режима — ФКУ ИК-3. Украинская сторона официально не подтверждала информацию о взятии в плен сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области. В России же заявили, что данные сообщения являются недостоверными. «Появившаяся в сети Интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», — сказали в пресс-службе ФСИН. 

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