Белый треугольник: что известно о новом символе украинского контрнаступления 2 13.08.2024, 17:33

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Новая маркировка ВСУ стала ответом на символ вооруженной агрессии Путина против Украины в 2022 году.

Боевые машины Вооруженных сил Украины с символом в виде белого треугольника стали ответом танкам российского диктатора Владимира Путина с маркировкой в виде последней буквы латинского алфавита, которые в феврале 2022 года пересекли границу Украины. Как пишет glavcom.ua, об этом говорится в материале The Daily Telegraph.

Десятки единиц бронетехники пронеслись по украинскому городу Сумы с белыми треугольниками. После продвижения в Курской области во время крупнейшей на сегодня трансграничной операции РФ была вынуждена признать, что Украина проникла на глубину до 25 км.

Также десятки тысяч человек покинули приграничные районы, а власти РФ были вынуждены провести дополнительную эвакуацию.

Как сообщал The Sun, на территории РФ находятся около 10 тыс. украинских военных.

Отметим, что белый равноконечный или катакомбный крест украинские войска начали использовать во время наступления на Харьковщине в сентябре 2022 года. Такой символ изображался на боевых флагах казаков, на флаге гетмана Богдана Хмельницкого, на гербах и казачьих печатях; позже крест использовала Армия УНР в войне против большевистской России.

Во времена римского императора Константина (306-337 гг. н.э.) такой крест стал знамением победы.

Напомним, 12 августа Александр Сырский впервые подтвердил операцию ВСУ в Курской области и заявил, что Украина контролирует в России территорию площадью 1000 кв. км. Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ, МВД и другим чиновникам подготовить гуманитарный план по проведению операции на территории Курской области.

В то же время во время заседания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин, заметно нервничая, заявил, что ему теперь все ясно: Украина якобы ворвалась в Курскую область России, чтобы улучшить свои переговорные позиции, однако Москва не будет вести переговоры с Киевом.

Как сообщалось, с начала боевых действий в Курской области РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во время общения с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время по подсчетам аналитиков DeepState, ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить. Также они уточнили, что неизвестен статус еще десяти населенных пунктов.

К слову, член комитета по обороне страны-агрессора генерал-лейтенант Андрей Гурулев обвинил российских военных в провале обороны Курской области. Он указал, что российские военные заранее не подготовились и не выстроили оборону должным образом.

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