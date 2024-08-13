Польша закупила у США 96 вертолетов Apache

Польша закупила у США 96 вертолетов Apache1
- 13.08.2024, 20:08
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Они заменят Ми-24.
Польша подписала контракт с Соединенными Штатами на покупку 96 вертолетов AH-64E Apache для усиления своих вооруженных сил. Об этом пишет Reuters во вторник, 13 августа.
Как отметил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, вертолеты обеспечат новые боевые возможности по поражению целей и заменят Ми-24.
В августе 2023 года США одобрили продажу 96 AH-64E Apache и соответствующего оборудования Польше на общую сумму около 12 млрд долларов.
Пакет содержит материально-техническое обеспечение, в частности, оборудование для обслуживания вертолетов, оборудование для аэропортов и ангаров и техническую поддержку, учебный пакет, а также боеприпасы и запчасти.