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Беспилотники атаковали авиабазу «Саваслейка» в РФ

  • 14.08.2024, 8:48
  • 4,322
Беспилотники атаковали авиабазу «Саваслейка» в РФ

Там базируются носители «Кинжалов» МиГ-31К.

Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области РФ. На ней базируются носители ракет «Кинжал», которыми РФ бомбит Украину – самолеты МиГ-31К.

О по меньшей мере «10 прилетах» по расположению оккупантов сообщили СМИ. Местные жители заметили БПЛА над населенными пунктами Велетьма и Саваслейко.

Согласно открытым данным, на расположенной рядом авиабазе дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Расположен в 12 км к северо-западу от города Кулебаки.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для подавления атаки в регионе работали средства ПВО и РЭБ.

«На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы, принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации, на текущий момент пострадавших нет», – отметил местный чиновник.

РосСМИ сообщили, что проезд в Саваслейку и город Кулебаки закрыт.

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