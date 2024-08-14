закрыть
14 августа 2024, среда, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два точных удара по российской авиабазе «Саваслейка»: названы уничтоженные самолеты

  • 14.08.2024, 11:23
  • 4,280
Два точных удара по российской авиабазе «Саваслейка»: названы уничтоженные самолеты

Стали известны подробности масштабной атаки на военные аэродромы РФ.

В ночь на 14 августа ВСУ нанесли удар по трем военным аэродромам России. Эти удары пришлись по Балтимору, Борисоглебску и Саваслейке, передает dialog.ua.

Z-паблики не только подтвердили прилеты, но и беспомощность российской системы ПВО.

Ресурс «Инсайдер.UA» сообщает, что поврежден или уничтожен МиГ-31 или же Су-34.

Z-паблики сообщают, что обычно на этих аэродромах небо от беспилотников защищает максимум две установки «Панцирь». Военное командование расслабилось и думает, что украинские беспилотники не смогут уничтожить тот или иной самолет ВКС РФ, которые находятся на авиабазах в глубине РФ.

Паблик «Николаевский Ванек» пишет о том, что на авиабазе «Саваслейка» было два точных прилета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников