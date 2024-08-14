Два точных удара по российской авиабазе «Саваслейка»: названы уничтоженные самолеты
- 14.08.2024, 11:23
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Стали известны подробности масштабной атаки на военные аэродромы РФ.
В ночь на 14 августа ВСУ нанесли удар по трем военным аэродромам России. Эти удары пришлись по Балтимору, Борисоглебску и Саваслейке, передает dialog.ua.
Z-паблики не только подтвердили прилеты, но и беспомощность российской системы ПВО.
Ресурс «Инсайдер.UA» сообщает, что поврежден или уничтожен МиГ-31 или же Су-34.
Z-паблики сообщают, что обычно на этих аэродромах небо от беспилотников защищает максимум две установки «Панцирь». Военное командование расслабилось и думает, что украинские беспилотники не смогут уничтожить тот или иной самолет ВКС РФ, которые находятся на авиабазах в глубине РФ.
Паблик «Николаевский Ванек» пишет о том, что на авиабазе «Саваслейка» было два точных прилета.