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В Запорожской области ВСУ уничтожили российскую РЛС стоимостью от $60 млн

  • 14.08.2024, 18:14
  • 1,312
В Запорожской области ВСУ уничтожили российскую РЛС стоимостью от $60 млн

Маскировка не помогла.

Военные контрразведчики из 13 Главного управления Службы безопасности Украины вместе с Вооруженными Силами Украины в Запорожской области уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения 39Н6 Каста-2Е2.

Об этом сообщает СБУ в среду, 14 августа.

В сообщении говорится, что РЛС помогала оккупантам контролировать воздушное пространство Украины. Россияне прятали ее в тылу, тщательно маскировали и часто передислоцировали, сообщают в СБУ.

Отмечается, что ее стоимость в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.

Всего с начала полномасштабного вторжения подразделения СБУ поразили 166 средств российской ПВО, 446 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки, добавили в украинской спецслужбе.

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