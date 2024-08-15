Найден белок, который поможет сохранить мозг молодым 15.08.2024, 17:02

1,092

Он поможет поддержать здоровье нейронов.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что белок под названием TMEM16F помогает поддерживать здоровье нейронов и продлевать молодость мозга. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Ученые сосредоточились на изучении белка TMEM16F, который играет ключевую роль в поддержании стабильности клеточных оболочек (мембран). Они выяснили, что по мере старения концентрация этого белка в нейронах снижается, что негативно сказывается на их функциональности и способности к восстановлению повреждений.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах было обнаружено, что искусственное увеличение уровня TMEM16F у пожилых животных способствовало улучшению их умственных навыков и памяти. Ученые отметили, что такое «омолаживание» мозга может заложить фундамент для создания новых, эффективных стратегий терапии возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Тем не менее для внедрения в клиническую практику экспериментального лечения, основанного на воздействии на TMEM16F, необходимо провести много дополнительных исследований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com