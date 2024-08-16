Вторжение ВСУ в Россию: появились уникальные подробности о подготовке и первых боях 1 16.08.2024, 14:18

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Операция не только застала РФ врасплох, но и шокировала многих высокопоставленных чиновников в Киеве.

Участвовавшие в первой волне вторжения в Курскую область РФ украинские воины рассказали, что не встретили первоначального сопротивления со стороны сил Путина, пишет The Times.

Отмечается, что около 03:00 6 августа бойцы ВСУ пересекли границу, и россияне, которые им попались первыми, даже не пытались дать отпор.

«Это были всего лишь дети… когда они увидели нас, они немедленно сдались. Они даже не пытались дать отпор», - рассказал 38-летний военный медик из Херсона с пятилетним боевым опытом Адам, который один из первых прорвался в Курскую область.

Указывается, что прошло три дня после вторжения, когда Адам и его подразделение столкнулись с равным сопротивлением. К этому моменту они достигли города Суджи, и их задачей было пройти через город, методично зачищая каждый жилой дом, чтобы убедиться, что внутри не скрываются русские солдаты. По словам бойцов, работать стало намного сложнее на второй день зачистки.

«Тогда мы поняли, что прибыл их спецназ, и с тех пор бои стали намного тяжелее», - рассказал Адам.

На третий день его группу окружили со всех сторон, и, если бы не прибывшее подкрепление, боец, скорее всего, не выжил бы. Сегодня он восстанавливается в больнице Сумской области, получив осколочные ранения рук и тела. По сравнению с некоторыми другими пациентами, Адам отделался легко. Он признается, что в его подразделении обрадовались, когда им сказали, что они направляются через границу.

Отмечается, что за месяц до отправки в Курскую область часть украинских бойцов отправили в Англию, где они прошли несколько дней обучения вместе с британскими солдатами. Основным направлением обучения были рейды на высотные здания.

Подготовка к штурму была окутана тайной. Это не только застало Россию врасплох, но и стало шоком для многих высокопоставленных чиновников Министерства обороны в Киеве, пишет The Times.

Среди бойцов признают, что некоторые задействованные в операции подразделения были переброшены к границе так быстро, что у них не было времени на подготовку. Также часть из подаренных Западом винтовок неоднократно заклинивало, и не хватало медицинских фургонов для быстрой эвакуации.

Сейчас Украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и неясно, как долго они намерены сохранять свои позиции на российской земле, говорится в публикации.

По словам Адама, одной из озвученных им целей наступления было нарушение линий снабжения из Белгорода к российским позициям в Харькове.

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