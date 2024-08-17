ВСУ взяли под контроль еще один административный центр в Курской области
- 17.08.2024, 8:12
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Он находится в Суджанском районе.
Силы обороны Украины взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.
Сообщается, что речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе. Административный центр Борковского сельсовета.
Правда, как сообщили аналитики, российские оккупанты продвинулись в Гродовке и Николаевке, а также в Северном возле Торецка.