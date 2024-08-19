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В Брянской области РФ дроны атаковали железнодорожный мост

  • 19.08.2024, 13:45
В Брянской области РФ дроны атаковали железнодорожный мост

Местные жители видели, как БПЛА летели в сторону 450-метрового путепровода.

В Российской Федерации беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожный мост.

Как сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA, три беспилотника местные жители заметили утром 18 августа в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области. БПЛА летели в сторону 450-метрового моста через реку Десна.

По данным ресурса, два беспилотника, которые нанесли удары в районе моста, не попали в цель, а один из них попал в здание поста, повредив внешний фасад строения, защитную сетку и пожарный щит.

«Оставшийся беспилотник полетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее», — говорится в сообщении.

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