В Брянской области РФ дроны атаковали железнодорожный мост
- 19.08.2024, 13:45
Местные жители видели, как БПЛА летели в сторону 450-метрового путепровода.
В Российской Федерации беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожный мост.
Как сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA, три беспилотника местные жители заметили утром 18 августа в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области. БПЛА летели в сторону 450-метрового моста через реку Десна.
По данным ресурса, два беспилотника, которые нанесли удары в районе моста, не попали в цель, а один из них попал в здание поста, повредив внешний фасад строения, защитную сетку и пожарный щит.
«Оставшийся беспилотник полетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее», — говорится в сообщении.