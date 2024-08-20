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В РФ создали группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

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  • 20.08.2024, 19:01
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В РФ создали группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионов РФ.

Российское Министерство обороны создаст три новые группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», говорится в сообщении ведомства по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Командующие этими группировками, а также представитель Генштаба будут отвечать за «защиту граждан и [приграничных] территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения», отметили в МО. Военные должны будут постоянно находиться на связи с руководством приграничных регионов.

В Национальном центре управления обороной РФ была создана особая оперативная группа, которая должна собирать, анализировать и перенаправлять ответственным лицам все вопросы из регионов и контролировать их решение.

Заместитель начальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев, в свою очередь, сообщил о решении вопросов, которые поступают от оперативных штабов Белгородской, Курской и Брянской областей. Так, в Белгородскую область уже отправлены квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы и прицелы ночного видения, а также тепловизоры, указал военачальник.

В настоящий момент Россия, согласно западным оценкам, перебросила в Курскую область около 5 тысяч солдат, однако, по мнению источников WSJ в разведке, чтобы оборонять этот регион, нужно не менее 20 тысяч военнослужащих.

На фоне нехватки профессиональных военных российское командование начало перекидывать под Курск солдат-срочников. Проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать мобилизации, информирует, что в течение всей прошлой недели получал соответствующие сообщения от российских срочников и их родных. Только из Петербурга и Москвы в регион могли быть направлены не менее 340 человек.

6 августа украинская армия зашла на территорию Курской области и с тех пор в регионе идут бои. По состоянию на вечер 19 августа ВСУ контролируют 1250 кв. км российской территории и 92 населенных пункта, следует из заявления Владимира Зеленского. В плен к Вооруженным силам Украины могли попасть 2 тыс. военнослужащих РФ, включая солдат срочников. Количество погибших российских военных до сих пор остается неизвестным, однако только во время удара по колонне под Рыльском могли быть убиты около 500 солдат и офицеров.

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