Из Германии депортируют 36 белорусских туристов с греческими визами 6 21.08.2024, 14:49

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Туристический автобус направлялся в Испанию.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Германии остановили автобус с туристами из Беларуси. Оказалось, в паспортах у них были греческие шенгенские визы.

Туристический автобус направлялся в Испанию, что нарушает правила Шенгена. Было принято решение депортировать всех пассажиров обратно в Беларусь.

Читатель сайта Charter97.org, работающий в визовом центре, объяснил, что уже два года подряд белорусские туристические компании не обращают внимание на то, какой страной были выданы шенгенские визы.

Теперь же шансы на отказ во многих посольствах увеличиваются.

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