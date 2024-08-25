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Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта

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  • 25.08.2024, 16:40
  • 1,802
Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта

В течение недели.

Спецназовцы СБУ активно уничтожали вражескую технику и оккупантов в течение прошлой недели.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

«Воины СБУ ко Дню Независимости устроили праздничные фейерверки» оккупантам», - сообщили в СБУ.

Только за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

14 танков

14 ББМ

25 артсистем и 3 РСЗО

1 систему ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы

214 единиц автотранспорта

23 БпЛА и 20 антенн связи

181 вражеское фортификационное сооружение и огневую позицию

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

А также было уничтожено 241 оккупанта.

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