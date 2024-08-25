Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта

Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта6
- 25.08.2024, 16:40
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В течение недели.
Спецназовцы СБУ активно уничтожали вражескую технику и оккупантов в течение прошлой недели.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
«Воины СБУ ко Дню Независимости устроили праздничные фейерверки» оккупантам», - сообщили в СБУ.
Только за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:
14 танков
14 ББМ
25 артсистем и 3 РСЗО
1 систему ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы
214 единиц автотранспорта
23 БпЛА и 20 антенн связи
181 вражеское фортификационное сооружение и огневую позицию
3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами
А также было уничтожено 241 оккупанта.