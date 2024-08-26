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Два российских дрона залетели в Беларусь

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  • 26.08.2024, 21:31
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Два российских дрона залетели в Беларусь
иллюстративное фото

Об этом сообщили в ВСУ.

Два российских дрона перелетели через границу в Беларусь. Об этом говорится в заявлении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Олещук сообщил общееколичество российских ракет и дронов, выпущенное по населенным пунктам Украины в ночь на 26 августа: «Всего радиотехническими войсками воздушных сил выявлено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА».

Олещук сообщил, что два российских дрона, потерянные во время наблюдения, пересекли украинско-белорусскую границу: «Несколько единиц БПЛА локально потеряны на территории Украины, еще два — пересекли государственную границу с Республикой Беларусь».

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