закрыть
27 августа 2024, вторник, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Лукашенко может пойти на провокацию

8
  • 27.08.2024, 13:08
  • 3,678
Политолог: Лукашенко может пойти на провокацию

С территории Беларуси может начаться рейд на Ровенскую АЭС.

Украинский политолог Евгений Магда в интервью LRG выразил мнение, что, в контексте наступления Вооруженных сил Украины на территории России, действия Минска у границы могут перерасти в военную провокацию.

«Сказать, что белорусы воинственно бряцают оружием и готовы ворваться в Украину, я не могу, у меня нет таких данных. Но, например, рейд спецназа, скорее всего, российского в белорусской форме, а возможно усиленного белорусскими подразделениями, например, для захвата Ровенской или Чернобыльской АЭС, это вполне реалистичный, по моему мнению, сценарий. [Это вывод я делаю] исходя из развития ситуации в Курской области, где украинские военные подходят к [Курской] АЭС», – считает политолог.

«Путин не хочет, чтобы возникла ситуация, при которой вообще появится дискуссия о том, стоит ли менять Курскую АЭС на Запорожскую АЭС, потому что Запорожская АЭС – это важная часть обороны оккупированного Россией юго-востока Украины», – добавляет Е. Магда.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов