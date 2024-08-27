Политолог: Лукашенко может пойти на провокацию

Политолог: Лукашенко может пойти на провокацию8
- 27.08.2024, 13:08
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С территории Беларуси может начаться рейд на Ровенскую АЭС.
Украинский политолог Евгений Магда в интервью LRG выразил мнение, что, в контексте наступления Вооруженных сил Украины на территории России, действия Минска у границы могут перерасти в военную провокацию.
«Сказать, что белорусы воинственно бряцают оружием и готовы ворваться в Украину, я не могу, у меня нет таких данных. Но, например, рейд спецназа, скорее всего, российского в белорусской форме, а возможно усиленного белорусскими подразделениями, например, для захвата Ровенской или Чернобыльской АЭС, это вполне реалистичный, по моему мнению, сценарий. [Это вывод я делаю] исходя из развития ситуации в Курской области, где украинские военные подходят к [Курской] АЭС», – считает политолог.
«Путин не хочет, чтобы возникла ситуация, при которой вообще появится дискуссия о том, стоит ли менять Курскую АЭС на Запорожскую АЭС, потому что Запорожская АЭС – это важная часть обороны оккупированного Россией юго-востока Украины», – добавляет Е. Магда.