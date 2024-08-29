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СМИ показали новые снимки горящей российской нефтебазы «Атлас»

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  • 29.08.2024, 16:30
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СМИ показали новые снимки горящей российской нефтебазы «Атлас»

Горят три резервуара.

СМИ опубликовали снимки нефтебазы «Атлас» в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которая была атакована украинскими БПЛА 28 августа. Снимки обнародовала российская служба «Радио Свобода» в четверг, 29 августа.

Новый снимок сделали в среду, 28 августа. На нем видно, что огонь распространился на три резервуара с горючим.

«Радио Свобода» добавляет, что видео очевидцев и данные системы NASA Firms, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что нефтебаза продолжает гореть и 29 августа.

По данным Telegram-каналов, пожарным якобы не хватает специального оборудования, подающего пену для нейтрализации горючего топлива.

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