СМИ показали новые снимки горящей российской нефтебазы «Атлас»1
- 29.08.2024, 16:30
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Горят три резервуара.
СМИ опубликовали снимки нефтебазы «Атлас» в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которая была атакована украинскими БПЛА 28 августа. Снимки обнародовала российская служба «Радио Свобода» в четверг, 29 августа.
Новый снимок сделали в среду, 28 августа. На нем видно, что огонь распространился на три резервуара с горючим.
«Радио Свобода» добавляет, что видео очевидцев и данные системы NASA Firms, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что нефтебаза продолжает гореть и 29 августа.
По данным Telegram-каналов, пожарным якобы не хватает специального оборудования, подающего пену для нейтрализации горючего топлива.