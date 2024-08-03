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«Это какой-то позор!»: Z-военкор набросился с оскорблениями на Путина

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  • 3.08.2024, 12:52
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«Это какой-то позор!»: Z-военкор набросился с оскорблениями на Путина

Пропагандист заподозрил, что война проиграна.

Находящийся в Канаде ультраправый российский Z-военкор Alex Parker Returns закатил истерику по поводу «СВО». Он начал подозревать, что война против Украины проиграна. В своем блоге пропагандисты попытался подвести итоги «спецоперации». И они ему очень не понравились, передает Диалог.UA.

Z-военкор дерзко назвал «пыпой» диктатора РФ Владимира Путина, который оказался неспособен оккупировать Украину. Припомнил пропагандист ему разгром Черноморского флота РФ и бегство кораблей из Крыма, успешные украинские удары по военным целям РФ, а также провал тактики террора украинцев.

«Пыпа, итоги. В Севастополе разбросаны кассетные БК от этих самых АТАКМС (американских ракет ATACMS — ред.). Черноморский флот перебазирован в Новороссийск, но в ожидании новых «непростых решений» прямо сейчас идет строительство стоянки для кораблей уже в Абхазии. Естественно, ради «перегруппировки в целях улучшения позиций». После последнего позорного концерта, когда стратегические бомбардировщики внезапно развернулись и вернулись на аэродромы базирования, не осуществив пусков, (украинцы — ред.) ударили по Севастополю кассетными БК. Даже 90 дронов, имитирующих «Гераньки» из (экскрементов — ред.) и палок, почему-то не смогли напугать (украинцев — ред.). Удары по объектам энергетики тоже прекращены. Это какой-то позор!» — возмутился российский ультрапатриот.

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