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Сырский доложил Зеленскому о новых ударах по РФ

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  • 3.08.2024, 20:47
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Сырский доложил Зеленскому о новых ударах по РФ

Каждый такой удар приближает справедливое окончание войны, заявил президент Украины.

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому детали новых ударов по объектам в России. Об этом рассказал Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам 3 августа.

«Прежде всего сегодня - благодарность каждому украинскому воину и всем работающим в «оборонке» за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Это наиболее эффективно - когда последствия русской войны возвращаются домой в Россию, и когда на оккупированной территории украинского государства у врага нет ни одного спокойного места», - отметил он.

По его словам, каждый такой удар приближает справедливое окончание войны:

«Справедливое для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь».

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