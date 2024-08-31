Исчезновение «Ми-8» на Камчатке: на борту находился российский топ-чиновник 31.08.2024, 18:15

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Местонахождение исчезнувшего вертолета до сих пор не установлено.

Среди 22 человек, находившихся на борту пропавшего в субботу, 31 августа, на Камчатке вертолета «Ми-8», был один из российских футбольных топ-чиновников.

Как сообщает Baza, речь идет о финансовом директоре РФС Арсении Замятине. На борту также находилась его жена Полина Замятина.

Местонахождение исчезнувшего вертолета до сих пор не установлено. Поисковой операции мешает сильный туман и темное время суток. В частности, из-за плохой погоды не удается задействовать авиацию, заявляют в российском МЧС.

Пропавший вертолет должен был совершить посадку в населенном пункте Николаевка в 16:15 по местному времени, но не сделал этого, а в последний раз выходил на связь в 16:10. Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь Аэро".

Позже в РФС подтвердили, что Замятин должен был отправиться на экскурсию на Камчатке. Он находился в отпуске и планировал с женой посетить на вертолете один из вулканов.

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