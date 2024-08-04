Атака на аэродром «Морозовск»: в России случайно выдали тайну
- 4.08.2024, 9:46
- 5,654
Губернатор Ростовской области проговорился о провале ПВО.
Силам обороны Украины в ночь на 3 августа удалось атаковать Ростовскую область, где расположен аэродром «Морозовск». В минобороны России заявили, чтобы якобы удалось сбить в регионе 36 БпЛа, но у местных властей совсем другая информация.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион атаковали 55 беспилотников. Где же делись еще 19 – в России не рассказали, пишет «24 Канал».
«Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования»,
– сообщил Голубев.
К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий «падения обломков» занимались службы экстренного реагирования.
Похоже, ситуация на утро после атаки БпЛа была непростой, ведь, по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.
Что известно об атаке
В Генштабе ВСУ рассказали, что Россию атаковали десятки беспилотников – более 70. Попадания были зафиксированы в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.
Так, беспилотники атаковали российский Морозовск, где расположен военный аэродром. Там россияне держат Су-34 и Су-30/35, а также Су-24, Су-24М. Собственно, оттуда они и атакуют Восток Украины управляемыми авиационными бомбами.
Также под обстрел попал ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Кроме того, глава ЦПД при СНБО Александр Коваленко указал, что в ночь на 3 августа была поражена воинская часть ГРУ.