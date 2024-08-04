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ВСУ впервые показали на видео запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму

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  • 4.08.2024, 12:00
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ВСУ впервые показали на видео запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму

Уникальные кадры.

В воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые обнародовали видео запуска ракет Storm Shadow по целям в оккупированном Крыму.

Ролик 4 августа, в День Воздушных сил, опубликовал командующий ВС Николай Олещук в официальном Telegram-канале. Он отметил, что защитники украинского неба немало сделали для того, чтобы давать отпор агрессору в воздухе.

«Победа на земле – куется в небе!» С таким лозунгом я обращался к командующим воздушными силами стран-НАТО год назад, призывая коллег создать прочную авиационную коалицию, о закрытом небе над Украиной и о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны говорили с партнерами еще накануне полномасштабного вторжения, ведь все понимали, насколько важно держать небо чистым. Поэтому мы предприняли немало подготовительных мер, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению противника», – рассказал Олещук.

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