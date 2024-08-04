В Мариуполе вспыхнул масштабный пожар в районе новой военной базы РФ 4.08.2024, 14:35

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Над городом поднялся высокий столб черного дыма.

В оккупированном Мариуполе днем 4 августа вспыхнул пожар в районе военной базы оккупантов, обустроенной вблизи «Холодокомбината». Над городом поднялся высокий столб черного дыма.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Новость просто огонь! Мариупольское сопротивление сообщает о невнезапном пожаре в месте новой военной базы в районе Хладокомбината», – написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что пока «без деталей», но «они прекрасны».

Так, пожар наблюдает весь город. Детонации и взрывов пока не было, «но рус*я быстренько выезжает».

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