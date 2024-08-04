ВСУ установили сразу несколько рекордов на фронте

ВСУ установили сразу несколько рекордов на фронте1
- 4.08.2024, 16:41
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Россияне еще не видели таких потерь.
В июле украинские бойцы установили несколько рекордов по потерям России в войне, сообщает портал «Комментарии» со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Украина уничтожила в июле 1520 артиллерийских систем, в то время как среднемесячный показатель составляет 537, то есть в три раза меньше. Также в июле было уничтожено рекордное количество беспилотников – 1348 единиц, средний месячный показатель – 432 дрона. Третьим рекордом июля по потерям российской армии стала автотехника – 2103 единицы, в то время как ВСУ в среднем уничтожают 727 единиц ежемесячно.
Таким образом, июль стал рекордным по потерям России в трех категориях:
– Артиллерийские системы – 1520 единиц;
– Беспилотники – 1348;
– Автотехника – 2103.
Кроме того, Украина установила еще два высоких показателя по потерям России. В июле Украина ликвидировала 35 680 российских оккупантов, что стало вторым результатом с начала полномасштабного вторжения. Наибольшие потери личного состава России украинские бойцы нанесли в мае – 38 940, это произошло во время активного наступления россиян на Харьковскую область. В июне Силы обороны уничтожили 35 030 российских солдат, что стало третьим показателем. Среднее количество личного состава РФ, которое ликвидирует Украина на войне, составляет 19 316 ежемесячно.
Кроме того, в июле было уничтожено 265 единиц спецтехники РФ, что явилось вторым лучшим показателем от 24 февраля 2022 года.