Defense Express: Российские субмарины оказались в ловушке 1 4.08.2024, 22:05

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Они не могут выйти из Черного моря и их негде обслуживать.

Успешное уничтожение «Ростова-на-Дону» показало, что российские подводные лодки, которые остаются в Черном море, фактически оказались в ловушке: они не могут выйти из этого моря и их негде обслуживать. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» получила удар крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP 13 сентября 2023 года, когда находилась в сухом доке Севастопольского морского завода. До июня текущего года его смогли худо-бедно подлатать, чтобы он мог просто держаться на воде, и перетащили в Килен-бухту, где находится 13-й судоремонтный завод. Там должны были продолжить ремонт, но 2 августа лодка снова получила ракету в борт и, очевидно, затонула.

«То есть сейчас у Сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подводных лодок в пока оккупированном Севастополе, которые находятся не только в сухом доке, но и в «стенке». И это очень важный аспект, потому что в Черном море в РФ находится еще три подводные лодки аналогичного проекта «Варшавянка» Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», а также проекта «Палтус» Б-871 «Алроса», - пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики, именно Севастопольский морской завод был главной ремонтной базой для российских подводных лодок в Черном море. Да и то иногда приходилось гнать лодки вокруг всей Европы в Кронштадт, чтобы выполнять определенные виды ремонтных работ там.

Однако сейчас турецкие проливы закрыты для военных кораблей РФ из-за войны. Также под большим сомнением возможность перегнать их системой рек и каналов по маршруту через Дон и Волгу. В теории ремонтировать корабли еще можно в Новороссийске, но тамошний завод никогда не имел дел именно с подводными лодками.

«То есть в РФ пока все подводные лодки остались без возможности полноценного ремонта, потому что для этого их необходимо загнать под удар в оккупированный Севастополь. При этом эксплуатация всех трех «Варшавянок» в РФ крайне активна и частота их ремонта и обслуживания выше норм мирного времени», - отмечают эксперты.

В Defense Express признают, что все это не означает выход из строя этих лодок «уже завтра», однако без надлежащего текущего ремонта вероятность поломки и даже подводной аварии при выходе в море значительно возрастает.

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