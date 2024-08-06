Камера нового смартфона Motorola неожиданно «уделала» iPhone и Samsung Galaxy
- 6.08.2024, 11:22
Аппарат опередил многих именитых соперников.
Специалисты авторитетного рейтинга DxOMark протестировали новый топовый смартфон от Motorola. Модель Edge 50 Ultra вышла в апреле, но только сейчас добралась до рейтинга, пишет УНИАН.
Результаты оказались не самыми ожидаемыми – гаджет занял высокое место в глобальном рейтинге, разделив 18 место с iPhone 14 Pro Max, и опередив таких именитых соперников, как iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra.
Эксперты отметили, что Motorola Edge 50 Ultra показал хорошие результаты практически во всех тестах. Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, точную оценку глубины в режиме боке, а также хорошую детализация при съемке с телеобъектива, особенно на близком и среднем расстоянии.
В обзоре DxOMark упоминаются, что в прошлом Motorola не всегда удавалось полностью использовать потенциал своих камер на уровне ПО. Но с Motorola Edge 50 Ultra компания преодолела это препятствие.
Новинка Motorola имеет три камеры: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой и OIS дополняет сверхширик на 50 Мп и перископ с датчиком 64 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получила разрешение 50 Мп, для улучшения фото используется ИИ.
Помимо качественной камеры, одной из «фишек» Edge 50 Ultra стал дизайн. Одна из версий поставляется с покрытием, имитирующим по цвету и ощущению «настоящее дерево». Также он может похвастаться поддержкой быстрой зарядкой на 125 Вт (100% за 20 минут).
В Европе смартфон продается от 999 евро. В DxOMark сделали вывод, что это хорошая альтернатива iPhone 14 Pro Max.