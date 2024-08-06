закрыть
6 августа 2024, вторник, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Камера нового смартфона Motorola неожиданно «уделала» iPhone и Samsung Galaxy

  • 6.08.2024, 11:22
Камера нового смартфона Motorola неожиданно «уделала» iPhone и Samsung Galaxy

Аппарат опередил многих именитых соперников.

Специалисты авторитетного рейтинга DxOMark протестировали новый топовый смартфон от Motorola. Модель Edge 50 Ultra вышла в апреле, но только сейчас добралась до рейтинга, пишет УНИАН.

Результаты оказались не самыми ожидаемыми – гаджет занял высокое место в глобальном рейтинге, разделив 18 место с iPhone 14 Pro Max, и опередив таких именитых соперников, как iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra.

Эксперты отметили, что Motorola Edge 50 Ultra показал хорошие результаты практически во всех тестах. Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, точную оценку глубины в режиме боке, а также хорошую детализация при съемке с телеобъектива, особенно на близком и среднем расстоянии.

В обзоре DxOMark упоминаются, что в прошлом Motorola не всегда удавалось полностью использовать потенциал своих камер на уровне ПО. Но с Motorola Edge 50 Ultra компания преодолела это препятствие.

Новинка Motorola имеет три камеры: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой и OIS дополняет сверхширик на 50 Мп и перископ с датчиком 64 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получила разрешение 50 Мп, для улучшения фото используется ИИ.

Помимо качественной камеры, одной из «фишек» Edge 50 Ultra стал дизайн. Одна из версий поставляется с покрытием, имитирующим по цвету и ощущению «настоящее дерево». Также он может похвастаться поддержкой быстрой зарядкой на 125 Вт (100% за 20 минут).

В Европе смартфон продается от 999 евро. В DxOMark сделали вывод, что это хорошая альтернатива iPhone 14 Pro Max.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин