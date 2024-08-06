В Курской области РФ идут бои 5 6.08.2024, 22:16

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Россияне заявили о прорыве украинцев на танках.

6 августа в Курской области России начались боевые действия на приграничных с Украиной территориях, о них сообщил в Telegram врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносят удары артиллерия и авиация», – написал он.

Минобороны РФ о боевых действиях в Курской области, которые, по его же сообщению, начались в 8.00, впервые сообщили только в 17.05. По их версии, после огневой подготовки «до 300» бойцов ВСУ при поддержке 11 танков и «более 20 боевых бронированных машин» атаковали российские позиции в приграничных селах Николаево-Дарьино и Олешня, и РФ задействовала военные резервы.

В 19.21 российские оккупанты отчитались об отступлении «украинской ДРГ» на территорию Украины после огневого поражения.

Сегодня же украинские Telegram-каналы распространили видео с захваченными в плен в Курской области российскими военными срочной службы. В частности, украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко показал ролик с «целым подразделением пленных россиян».

Российское издание «Важные истории» подтвердило, что речь идет о реальных российских военных.

Генеральный штаб ВСУ не комментировал бои в Курской области РФ. В сводке по состоянию на 16.00 Сумская область, с которой граничит Курская область, упоминается только в контексте российских обстрелов из минометов, артиллерии и с авиации.

В Telegram-каналах «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», участники которых воюют с российскими властями на стороне Украины и уже проводили рейды по смежным с Украиной регионам РФ, о боях 6 августа в Курской области упоминаний нет.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут о «полной жести» в Суджанском районе Курской области и публикуют видео со взрывами и низко пролетающими боевыми самолетами.

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