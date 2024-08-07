В России Лукашенко поносят последними словами21
- 7.08.2024, 13:47
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Российский политолог назвал белорусского диктатора «паскудой».
Z-сообщество обвиняет Лукашенко в предательстве. Якобы отвод белорусских войск от границы с Украиной позволил ВСУ организовать атаку на Курскую область РФ.
Российский политолог Игорь Скурлатов не стесняется в выражениях, называя белорусского диктатора «паскудой»:
— Предатель Лукашенко убрал свои войска от границы с Украиной и теперь отведённые в Донбасс свежие части ВСУ уничтожают русских солдат. «Союзное государство» дало трещину глубиной в пропасть.
Вот же паскуда. В то время, когда против Путина постоянно реализуются покушения по прямому свидетельству помощника Зеленского по разведке, а НАТО впрямую объявило об ужесточении эскалации в рамках Третьей мировой войны «руками» укро-хунты, этот «миротворец» предлагает нам подружиться с «украинцами», то есть по сути капитулировать.