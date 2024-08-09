В Польше нашли компас Николая Коперника 9.08.2024, 11:18

Инструмент изображен на знаменитой картине Яна Матейко.

В Польше найден 500-летний компас, предположительно принадлежавший астроному Николаю Копернику, который предложил гелиоцентрическую теорию о вращении планет вокруг Солнца.

Об этом пишет Daily Mail.

Компас, изготовленный из медного сплава, был обнаружен археологами-любителями в замке Фромборк XIV века на севере страны, где Коперник сделал свои важнейшие астрономические открытия.

Компас был найден в комнате под садами замка, что совпадает с местом, где ученый проводил свои наблюдения. На знаменитой картине Яна Матейко «Сохранение природы Богом» изображен подобный инструмент, что добавляет находке историческую ценность.

Группа Treasure Mission, обнаружившая компас, разместила фотографию находки в социальных сетях, отметив: «В саду, где Николай Коперник проводил свои астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века».

Эта находка предоставляет новые возможности для понимания методов работы Коперника. Археологи предполагают, что компас мог использоваться для точных измерений, важных для астрономических исследований.

Существует легенда, что Коперник использовал секретный туннель из своей резиденции, чтобы попасть в городской собор, где и был найден компас. Во время войны Польши с Тевтонским орденом в 1520-х годах Коперник был вынужден бежать из замка, но позже вернулся, чтобы завершить свой труд «О вращении небесных тел», опубликованный в марте 1543 года.

Этот труд вознес Коперника в статус одного из основателей современной науки. Несмотря на это, в 1616 году католическая церковь запретила его книгу за противоречие церковной доктрине.

В 2008 году анализ ДНК костей, найденных под фундаментом замка, подтвердил их принадлежность астроному. Коперник похоронен в соборе замка.

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