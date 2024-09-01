Украинские дроны массово атаковали Москву
- 1.09.2024, 8:05
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Под ударом — НПЗ.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, российская ПВО якобы сбила по меньшей мере девять беспилотников, которые атаковали столицу страны-агрессора.
В своей заметке в Telegram Собянин заявил, что первый БПЛА был сбит в городском округе Подольск.
Впоследствии мэр Москвы сообщил о еще одном БПЛА, который якобы удалось сбить.
Как утверждает Собянин, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Позже Собянин заявил, что ПВО якобы сбило еще пять беспилотников: в Ленинском городском округе, Раменском и в районе Московского НПЗ.
Telegram-канал ASTRA опубликовал фото и видео НПЗ после атаки.
Как пишет российский Telegram-канал Осторожно, новости, из-за атаки БПЛА в московском аэропорту Внуково был задержан ряд рейсов.