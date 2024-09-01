закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 8:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны массово атаковали Москву

  • 1.09.2024, 8:05
  • 6,322
Украинские дроны массово атаковали Москву

Под ударом — НПЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, российская ПВО якобы сбила по меньшей мере девять беспилотников, которые атаковали столицу страны-агрессора.

В своей заметке в Telegram Собянин заявил, что первый БПЛА был сбит в городском округе Подольск.

Впоследствии мэр Москвы сообщил о еще одном БПЛА, который якобы удалось сбить.

Как утверждает Собянин, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Позже Собянин заявил, что ПВО якобы сбило еще пять беспилотников: в Ленинском городском округе, Раменском и в районе Московского НПЗ.

Telegram-канал ASTRA опубликовал фото и видео НПЗ после атаки.

Как пишет российский Telegram-канал Осторожно, новости, из-за атаки БПЛА в московском аэропорту Внуково был задержан ряд рейсов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин