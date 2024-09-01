Украинские дроны массово атаковали Москву 1.09.2024, 8:05

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Под ударом — НПЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, российская ПВО якобы сбила по меньшей мере девять беспилотников, которые атаковали столицу страны-агрессора.

В своей заметке в Telegram Собянин заявил, что первый БПЛА был сбит в городском округе Подольск.

Впоследствии мэр Москвы сообщил о еще одном БПЛА, который якобы удалось сбить.

Как утверждает Собянин, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Позже Собянин заявил, что ПВО якобы сбило еще пять беспилотников: в Ленинском городском округе, Раменском и в районе Московского НПЗ.

Telegram-канал ASTRA опубликовал фото и видео НПЗ после атаки.

Как пишет российский Telegram-канал Осторожно, новости, из-за атаки БПЛА в московском аэропорту Внуково был задержан ряд рейсов.

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