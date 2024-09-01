Пожару на Московском НПЗ присвоили максимальный уровень сложности 4 1.09.2024, 10:16

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Сообщается о «двух звуках взрыва».

После атаки дронов в ночь на воскресенье, 1 сентября, на Московском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Российские службы сообщают о максимальном уровне сложности возгорания.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что один из якобы сбитых беспилотников повредил, по его словам, отдельно стоящее помещение Московского НПЗ.

Российские паблики утверждают, что в московском районе Капотня, где расположен НПЗ, было два звука взрыва. По словам жителей Капотни и соседних районов, около 7:30 утра прозвучал один взрыв, затем «минут через 10» были слышны звуки автоматной стрельбы и второго взрыва.

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