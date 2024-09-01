В Эстонии отметили 30 лет с момента вывода российский войск с территории страны 1 1.09.2024, 10:21

Эти дни определили будущее балтийской страны.

31 августа, ровно 30 лет назад, территорию Эстонской Республики покинул последний российский военный. Леннарт Мери и Борис Ельцин подписали соглашение об окончательном уходе российских военных 26 июля 1994 года. Спустя один месяц и 6 дней условия эстонской стороны были выполнены, сообщает err.ee.

Годовщину вывода российских войск из Эстонии не отмечают так широко, как День восстановления независимости, но это равнозначное историческое событие, говорят политики и дипломаты, принимавшие в нем участие, передает «Актуальная камера».

«Тогда это событие было бесконечно радостным. И, наверное, его действительно огромное значение стало очевидным со временем. Особенно теперь: прошли годы и в мире случилось многое из того, чего мы боялись, предполагали, что это может произойти, и во что бы то ни стало старались этого избежать, это было нашей главной целью. К сожалению, мир теперь скорее таков, как мы опасались, а не как надеялся Запад. И на этом фоне то событие становится особенно важным», – говорит бывший премьер-министром в 1992-1994 годах Март Лаар.

Те дни 30 лет назад определили будущее Эстонии и обеспечили ее безопасность, отмечает тогдашний министр иностранных дел Юри Луйк.

«Ясно, что и речи быть не может о присоединении к Европейскому союзу для страны, на территории которой есть российская военная база. Это бы автоматически исключило бы нас из всего процесса. Но что было бы сегодня, не стань мы членом НАТО? С нами случилось бы самое страшное, потому что президент Путин решил возродить империю военной силой. Сейчас он выбрал целью Украину, а очень вероятно, что мог бы выбрать и Балтийские страны, не будь они в НАТО», – сказал бывший министром иностранных дел в 1992-1994 годах Юри Луйк.

На самом деле Россия начала вывод своих военных еще с 91 года, и к лету 94-го в Эстонии оставались лишь несколько баз и 7500 человек. Но важно не столько число, сколько сам факт присутствия войск, говорит журналист и бывший дипломат Харри Тийдо.

«Если мы обратимся к истории, то после заключения пакта Молотова-Риббентропа, когда продавили соглашение о военных базах, сначала приехали 600 человек, если я не ошибаюсь. И их оказалось достаточно Советскому Союзу, чтобы заявить, будто их безопасность не обеспечена, поэтому они вводят войска», – отметил журналист и дипломат Харри Тийдо.

30 лет назад в переговорах с Россией западные коллеги, прежде всего, немецкие, шведские и американские, очень помогли эстонским политикам . Но, убеждены они, это не стало бы возможным, не прояви эстонцы собственную настойчивость и волю.

«Некоторые вещи нужно просто делать самим, не стоит надеяться, что кто-то сделает это за нас», – считает Март Лаар.

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