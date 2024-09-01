Tesla Cybertruck заметили с включенной сушильной машиной в кузове 1.09.2024, 10:55

Киберпрачечная на колесах.

На улицах Далласа в США появилось необычное транспортное средство, которое привлекло внимание прохожих и пользователей социальных сетей. Tesla Cybertruck, футуристический электропикап, курсировал по городу с включенной сушилкой для одежды, прикрепленной к кузову, пишет ITC.

Видео этого удивительного зрелища опубликовали на платформе Reddit с подписью «Киберстирка замечена в Далласе». Автомобиль принадлежит местному мастеру на все руки, который решил совместить инновационный дизайн Cybertruck с бытовой техникой.

Владелец электропикапа рассказал, что идея прикрепить сушилку к автомобилю возникла у него примерно месяц назад.

«Я просто хотел развлечься. По сути, ни один другой автомобиль не способен на такое, кроме Cybertruck», — объяснил он свою мотивацию.

Эксперимент длился 40–50 минут. По словам водителя, он не заметил значительного влияния на заряд аккумулятора электромобиля. Однако он предположил, что ситуация могла бы измениться при разной скорости движения. Мастер действительно высушил некоторые вещи в поездке, но не планировал делать это постоянно.

Реакция людей на дорогах была однозначно положительной.

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