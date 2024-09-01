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Трамп побеждает Харрис в пяти ключевых штатах

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  • 1.09.2024, 13:27
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Трамп побеждает Харрис в пяти ключевых штатах

Результаты опроса.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис отстает от своего республиканского оппонента Дональда Трампа в пяти ключевых колеблющихся штатах, сообщает Newsweek со ссылкой на результаты социологических опросов.

Опросы, проведенные республиканской социологической группой Trafalgar Group в трех ключевых колеблющихся штатах, которые могут определить победителя выборов 2024 года, показывают, что Трамп незначительно опережает Харрис в Пенсильвании (47% против 45%) и Висконсине (47% против 46%).

Кроме того, опросы показывают, что Харрис и Трамп идут вровень в Мичигане — кандидат от республиканцев поддержали 47% респондентов, а его соперницу от демократов — 46,6%.

Опрос InsiderAdvantage в колеблющихся штатах показывает, что Трамп опережает Харрис во всех, кроме одного, из четырех оставшихся основных колеблющихся штатов, сообщают в Newsweek.

Также опросы показывают, что Трамп опережает Харрис на один пункт в Аризоне (49% против 48%), Неваде (48 процентов против 47) и Северной Каролине (49 процентов против 48). В Джорджии у обоих одинаковые показатели — 48%.

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