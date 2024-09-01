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Американские эксперты назвали марки самых надежных б/у автомобилей

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  • 1.09.2024, 19:59
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Американские эксперты назвали марки самых надежных б/у автомобилей

Список возглавили Lexus и Toyota.

Американское агентство Consumer Reports составило список наиболее надёжных марок автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет. Возглавили перечень беспроблемных подержанных машин Lexus и Toyota.

В исследовании говорится, что оба бренда на протяжении многих лет имели стабильно высокие рейтинги надёжности. Производители время от времени вносят ряд доработок, но они носят скорее консервативный характер. Тем не менее, эти автомобили редко ломаются как будучи новыми, так и с возрастом.

Абсолютным лидером стала премиальная марка Lexus, набравшая 75 из 100 возможных баллов. Совсем немного уступает Toyota — 72 балла.

Помимо этого, в пятёрку самых надёжных машин с пробегом включены Mazda (59 баллов), Acura (57 баллов) и Honda (55 баллов).

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