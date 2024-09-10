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В Мотоле планируют поставить памятник первому президенту Израиля

  • 10.09.2024, 19:32
В Мотоле планируют поставить памятник первому президенту Израиля
Хаим Вейцман

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения уроженца Беларуси Хаима Вейцмана.

Бывшее местечко Мотоль Ивановского района — родина первого президента Израиля Хаима Вейцмана. В этом году 27 ноября исполняется 150 лет со дня рождения политика, и в родных местах об этом не забывают.

Вопрос создания скульптуры обсудили 10 сентября на заседании областного художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству Брестского облисполкома. Руководил заседанием заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук.

«Данная инициатива поддержана уполномоченным по делам религий и национальностей, Министерством иностранных дел, Министерством культуры и Ивановским райисполкомом», — расcказал Вадим Кравчук.

Хаим Вейцман — израильский государственный, политический деятель и ученый-химик, первый президент государства Израиль (1948-1952). Он родился в агрогородке Мотоль в 1874 году, но уже в 11 лет вместе с семьей переехал в Пинск, а впоследствии выехал сначала в Европу, а потом в Палестину.

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