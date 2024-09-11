Дроны атаковали аэродром Оленья и базу Ту-95 под Мурманском

Дроны атаковали аэродром Оленья и базу Ту-95 под Мурманском1
- 11.09.2024, 12:55
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Беспилотники пролетели 1800 км.
Российские власти заявляют о воздушном налете беспилотников на военный аэродром Оленья в Мурманской области, передает «Диалог».
Именно здесь базируются бомбардировщики, которые регулярно выпускают крылатые ракеты по территории Украины. Оккупанты заявили якобы о «сбитии» двух дронов.
В самом Мурманске слышны звуки сирены, объявлена воздушная тревога. Губернатор области уже подтвердил информацию о воздушном налете.
Из-за атаки дронов также срочно остановлена работа аэропорта Мурманска.
Военный журналист Андрей Цаплиенко подчеркивает огромную дистанцию: военный объект находится в 1800 км от границы с Украиной.
Несколько российских СМИ сообщили, что один из дронов якобы прилетел с территории соседней Норвегии.
Ранее россияне размещали бомбардировщики на авиабазе стратегической авиации в Энгельсе, однако после удара Украины самолеты были перебазированы на север, куда украинским дронам достать сложнее.