Приложения «Белоруснефти» стали недоступны в AppStore
- 11.09.2024, 20:37
В компании рекомендовали установить web-версии приложений.
Представители «Белоруснефти» сообщают, что из AppStore по инициативе Apple исключили их приложения. Пока проблема не решится, предлагают пользоваться web-версиями.
Речь идет о приложениях Malanka New, «Белоруснефть», BNCARD и BNMarket. Если они ранее уже были установлены на устройстве, то волноваться не стоит: приложения продолжат работать на мобильных устройствах так же, как и раньше.
Кроме того, для скачивания на iPhone недоступно приложение по топливным картам. По мере решения вопроса информацию обещают разместить на официальном сайте «Белоруснефти».