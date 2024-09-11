Приложения «Белоруснефти» стали недоступны в AppStore 11.09.2024, 20:37

В компании рекомендовали установить web-версии приложений.

Представители «Белоруснефти» сообщают, что из AppStore по инициативе Apple исключили их приложения. Пока проблема не решится, предлагают пользоваться web-версиями.

Речь идет о приложениях Malanka New, «Белоруснефть», BNCARD и BNMarket. Если они ранее уже были установлены на устройстве, то волноваться не стоит: приложения продолжат работать на мобильных устройствах так же, как и раньше.

Кроме того, для скачивания на iPhone недоступно приложение по топливным картам. По мере решения вопроса информацию обещают разместить на официальном сайте «Белоруснефти».

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