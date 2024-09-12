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США подняли в небо истребитель с беспрецедентным арсеналом сверхдальнобойных ракет

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  • 12.09.2024, 12:22
  • 7,762
США подняли в небо истребитель с беспрецедентным арсеналом сверхдальнобойных ракет

Это первый случай в истории.

Появилась серия фото, на которых можно видеть F/A-18F Super Hornet ВМС США с до сих пор невиданным арсеналом ракет класса «воздух-воздух», включая ракеты сверхбольшой дальности AIM-174B. Об этом сообщает The War Zone.

Истребитель также оснащен тремя ракетами AIM-120 AMRAAM средней дальности и парой AIM-9X Sidewinder малой дальности.

Самолет на фото относится к испытательной эскадрильи Военно-морских сил Air Test and Evaluation Squadron Nine (VX-9). Она дислоцируется на калифорнийской базе Naval Air Weapons Station (NAWS) China Lake.

Дело в том, что китайские истребители начинают превосходить по вооружению американские самолеты, поскольку получили собственные передовые ракеты класса «воздух-воздух».

Ранее китайские истребители J-16 засветились с секретной ракетой большой дальности PL-17. Предполагается, что она может поражать цели на дальности около 300 км.

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