Минтруда вербует белорусов на общественные работы

Минтруда вербует белорусов на общественные работы3
- 13.09.2024, 15:47
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Сколько можно заработать.
В Минтруда рассказали, сколько можно подзаработать на оплачиваемых общественных работах и что для этого нужно делать. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. По словам чиновников, самый популярный вид такой подработки — сезонный сбор урожая.
Заработная плата на оплачиваемых общественных работах варьируется в зависимости от региона: минимальная — 29 рублей в день, максимальная — до 80 рублей.
«Зачастую, для удобства организуется бесплатная доставка к месту работы и обратно транспортом сельхозпредприятий», — говорится в сообщении Минтруда.
Принять участие могут не только безработные, зарегистрированные в службе занятости, но и те, у кого уже есть работа.
«Это могут быть люди, которые находятся в отпуске, пенсионеры или студенты во время каникул», — говорят в ведомстве.
Чтобы попасть на оплачиваемые общественные работы, можно обратиться в службу занятости по месту жительства.