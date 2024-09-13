Кремль решил готовить детей к войне против Запада 6 13.09.2024, 17:48

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По сталинским лекалам.

Кремль принял решение максимально усилить идеологическую пропаганду среди детей и подростков по советскому образцу, впервые открыто включив в список воспитываемых с детства ценностей — участие в войне против Украины и Запада. Задача «формировать у молодежи готовность исполнять конституционный долг по защите Отечества» закреплена в законопроекте «О систематизации сферы молодежной политики», который внесли на рассмотрение в Госдуму от имени всех пяти фракций.

«Нам нужны воины, стрелки, штурмовики. Те, кто по первому зову президента побегут в военкомат, а не в сторону Верхнего Ларса [пропускной пункт на границе России и Грузии, который осенью 2022 года использовали российские мужчины, чтобы покинуть страну после объявления „частичной мобилизации"]. И тут нечего стесняться», - объяснил The Moscow Times чиновник российского правительства.

«Шутки кончились, наша Родина в опасности, ей угрожает Запад, США. Нам уже давно не нужны хипстеры, рэперы, любители западной культуры и другие небинарные личности. Из них выходят только навальнисты», — добавил он.

Борьба за умы молодежи декларировалась Кремлем как одно из главных направлений внутренней политики с 2000-го года, когда Владимир Путин впервые стал президентом. Бюджетные деньги исправно выделялись на многочисленные молодежные проекты и движения под патронажем кремлевских идеологов разных лет — сначала Владислава Суркова, позднее Вячеслава Володина, а теперь Сергея Кириенко.

Однако, как показали многотысячные протесты 2011–2012 года и особенно ярко выраженная молодежная поддержка главного оппонента Путина Алексея Навального в канун президентских выборов 2018 года, режиму не удавалось привлечь на свою сторону молодежь.

С начала полномасштабной войны в Украине российские власти с усиленным энтузиазмом занялись молодежной политикой. Всего спустя три месяца после вторжения, в мае 2022 года, по инициативе Путина было создано «Движение первых», напоминающее советскую пионерию. В школах с осени 2022 года ввели еженедельные торжественные построения с государственным флагом и исполнением гимна.

Сейчас в администрации президента просто смахивают пыль со старых практик и буквально изучают и берут на вооружение методические рекомендации, которые применялись в сталинские времена и позднее, рассказал The Moscow Times близкий к Кремлю источник: «Нет смысла изобретать велосипед, когда у нас перед глазами пример конца 1930-х годов и годов Великой Отечественной [войны]. Мы берем практики наших отцов и дедов и готовим подрастающее поколение».

Для того, чтобы максимально систематизировать и унифицировать большое количество инициатив в сфере идеологической обработки граждан с самого раннего детства — детсада, а затем школы и высшего образования, Кремль намерен серьезно усилить Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Будет существенно увеличено финансирование ведомства, а в следующем году там появится новый руководитель, сообщали российские СМИ. Хотя после распада СССР в Конституции России было зафиксировано, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», фактически Росмолодежь станет государственной вертикалью по продвижению государственной идеологии. Сам Путин пока декларативно отказывался от предложений вернуть государственную идеологию в текст Конституции, но называл единственной возможной идеологией современной России «патриотизм».

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