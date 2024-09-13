Один из последних крупных клиентов «Газпрома» в ЕС объявил об отказе от российского газа 1 13.09.2024, 18:45

Вместо газа «Газпрома» компания договорилась о поставках из Северной Африки.

Один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе объявил о прекращении закупок газа в России, которые продолжались десятилетиями.

Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ, сообщает Bloomberg (перевод — The Moscow Times со ссылкой на заявление компании.

Вместо газа «Газпрома» компания договорилась о поставках из Северной Африки, Северного моря, а также заключила контракты с экспортерами СПГ в объемах, покрывающих 12% газового потребления в Австрии.

«Из-за агрессивной войны России (против Украины) независимость от газа из России стала критической важной для безопасности поставок, — заявил, комментируя решение, Петер Ханке, глава канцелярии по экономическим вопросам австрийской столицы. — Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут использовать газ нероссийского происхождения в 2025 году».

Как сообщила Wien Energy, в будущем она будет требовать от поставщиков газа сертификатов, доказывающих, что он не поступил из России. При этом повышения цен для потребителей не произойдет, заверил глава компании Михаэль Штребль.

Австрия остается последней из стран Западной Европы, кто продолжает закупать львиную долю газа в России: доля «Газпрома» на рынке страны зимой 2024 года достигала 97-98%, а по состоянию на май снизилась до 83%.

Газ «Газпрома» поступает в Австрию по долгосрочному контракту с местной энергетической компанией OMV, и на эти поставки, по данным Bloomberg, приходится около половины всего экспорта «Газпрома» в Евросоюз.

OMV была первой из западноевропейских фирм, заключившей договор на поставки газа с СССР в 1968 году, а ее текущий контракт действует до 2040 года. Австрия рассматривает возможность его разрыва, предупреждала в феврале глава Минэнерго Австрии Леонор Гевесслер.

Потеря рынка Австрии, где находится один из крупнейших газовых хабов Европы, Баумгартен, сулит новую травму «Газпрому», который за два года войны потерял две трети экспорта. В прошлом году компания прокачала за рубеж лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года.

Экспорт в Европу сжался до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Добыча «Газпрома» упала до 404 млрд кубометров — самого низкого уровня с 1990 года, а чистый убыток — 629 млрд рублей — стал рекордным за три десятилетия, что существует компания.

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