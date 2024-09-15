закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 4:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сербии решили вернуть обязательную военную службу

  • 15.09.2024, 2:32
В Сербии решили вернуть обязательную военную службу

Сколько она будет длиться?

Сербия приняла решение вернуть обязательную военную службу. Она будет длится 75 дней. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на N1.

В субботу, 14 сентября, он сообщил, что подписал соглашение о прохождении регулярной военной службы в течение 75 дней. Через несколько часов после этого правительство Сербии приняло заключение, в котором предписано Минобороны инициировать процедуру возврата обязательной военной службы. Поправки в закон должны быть приняты до конца следующей недели.

- Хочу верить, что правительство Сербии примет это решение. Я хочу верить, что вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, сколько еще нам придется покупать оружие, производить, создавать. Потому что у нас нет желания нападать на кого-либо. И мы не будем этого делать. Но наше желание - сдержать всех тех, кто угрожает нам каждый день, - скачал Вучич.

Такую информацию он озвучил во время выступления на церемонии присвоения первых офицерских званий 177 курсантам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Как пишет N1, официальные лица отреагировали на заявление сербского президента аплодисментами.

Издание добавило, что недавно Вучич уже говорил, что государство рассматривает возможность введения военной службы сроком в 75 дней, которая будет обязательной для мужчин. При этом, женщины по-прежнему могут служить добровольно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов