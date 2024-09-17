Россияне казнили мечом безоружного украинского военного
- 17.09.2024, 13:54
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Военное преступление было совершено в Донецкой области.
Сегодня, 17 сентября, стало известно о вероятной казни украинского военнопленного мечом российскими оккупантами. Офис генерального прокурора приступил к расследованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.
Отмечается, что Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Согласно сообщениям Telegram-каналов, которые опубликовали информацию о казни украинского защитника, военное преступление было совершено в городе Новогродовка Донецкой области. На обнародованных фотографиях на одной из рук погибшего военного была липкая лента. В частности на нем отсутствовала военная экипировка.
«Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай», - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.
Сейчас проводятся следственные и розыскные действия, а также исследуются обстоятельства преступления для установления причастных и виновных лиц.