Дрон-«дракон» выжег лесополосу с оккупантами

Дрон-«дракон» выжег лесополосу с оккупантами4
- 17.09.2024, 16:24
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Видеофакт.
Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-«дракона» опубликована в соцсетях.
«Кадры применения «Змея Горыныча» - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины», - отмечает в комментарии автор публикации.