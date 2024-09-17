закрыть
17 сентября 2024, вторник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон-«дракон» выжег лесополосу с оккупантами

4
  • 17.09.2024, 16:24
  • 2,194
Дрон-«дракон» выжег лесополосу с оккупантами

Видеофакт.

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-«дракона» опубликована в соцсетях.

«Кадры применения «Змея Горыныча» - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины», - отмечает в комментарии автор публикации.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов