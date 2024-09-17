Дрон-«дракон» выжег лесополосу с оккупантами 4 17.09.2024, 16:24

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Видеофакт.

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-«дракона» опубликована в соцсетях.

«Кадры применения «Змея Горыныча» - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины», - отмечает в комментарии автор публикации.

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