Сикорский о ситуации в Беларуси: Режимы всегда кажутся наиболее стабильными перед своим падением 1 18.09.2024, 22:03

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши заявил, что перемены в Беларуси обязательно произойдут.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на вопрос «Радыё Свабода» о том, как белорусы не терять надежды в то время, когда репрессии в стране не прекращаются уже несколько лет, тысячи людей признаны политзаключенными или покинули страну.

«Когда-то я был политическим беженцем...», - сказал Сикорский. «Сегодня на церемонии вручения Премии Солидарности было много героев борьбы с коммунизмом в Польше, которые были интернированы и заключены в тюрьму коммунистическим режимом в Польше в 1980-х годах. В середине 80-х казалось, что дело безнадежно, и через 4 года мы увидели свободную Польшу. Режимы всегда кажутся наиболее стабильными перед своим падением».

На вопрос, верит ли он, что изменения в России приведут к изменениям в Беларуси, Сикорский ответил: «Конечно, это помогло бы. Вспоминают, как Беларусь получила независимость после распада Советского Союза. Я надеюсь, что если Украина выиграет оборонительную войну с Россией, изменения произойдут не только в России, но и в Беларуси».

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