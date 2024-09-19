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Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию сыра

  • 19.09.2024, 11:31
Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию сыра
Фото с сайта spravka.ua

Вернули на белорусскую территорию.

На белорусско-российской границе в Псковской области запретили незаконный ввоз 330 кг сыра, сообщает Россельхознадзор.

Сыр маасдам перевозили с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки в машине без холодильного оборудования.

Кроме того, во время ветеринарного контроля установлено, что на партию перевозимой продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность товара.

В ведомстве уточнили, что груз вернули на белорусскую территорию.

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