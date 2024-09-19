Из Беларуси в Россию не пропустили крупную партию сыра
- 19.09.2024, 11:31
Вернули на белорусскую территорию.
На белорусско-российской границе в Псковской области запретили незаконный ввоз 330 кг сыра, сообщает Россельхознадзор.
Сыр маасдам перевозили с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки в машине без холодильного оборудования.
Кроме того, во время ветеринарного контроля установлено, что на партию перевозимой продукции нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность товара.
В ведомстве уточнили, что груз вернули на белорусскую территорию.