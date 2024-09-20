Польский евродепутат выступила в поддержку белорусских политзаключенных по-белорусски

Польский евродепутат выступила в поддержку белорусских политзаключенных по-белорусски1
- 20.09.2024, 20:25
«Мы всегда будет бороться за вашу свободу».
Польский евродепутат Малгожата Госевская выступила в Европарламенте в поддержку белорусских политзаключенных. Причем часть ее речи была на белорусском языке, заметил правозащитный центр «Вясна».
«Дорогие белорусские друзья, мы помним о вас. И всегда будем бороться за вашу свободу», — сказала по-белорусски Малгожата Госевская.
Кроме того, она отдельно рассказала об Анджее Почобуте и Алесе Беляцком, а также белорусских политзаключенных, которые погибли за решеткой.