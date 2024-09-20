Польский евродепутат выступила в поддержку белорусских политзаключенных по-белорусски 1 20.09.2024, 20:25

«Мы всегда будет бороться за вашу свободу».

Польский евродепутат Малгожата Госевская выступила в Европарламенте в поддержку белорусских политзаключенных. Причем часть ее речи была на белорусском языке, заметил правозащитный центр «Вясна».

«Дорогие белорусские друзья, мы помним о вас. И всегда будем бороться за вашу свободу», — сказала по-белорусски Малгожата Госевская.

Кроме того, она отдельно рассказала об Анджее Почобуте и Алесе Беляцком, а также белорусских политзаключенных, которые погибли за решеткой.

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